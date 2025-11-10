İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından her yıl binlerce üniversite öğrencisine sağlanan İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği burs programında sonuç bekleyişi sürüyor. Peki, 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB bursu ne kadar?

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden erişime açılacak.

İBB burs başvuru sonuçları için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında tamamlanmış ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde duyurulmuştu.

Buna göre; 2025-2026 İBB burs başvuru sonuçlarının önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da aralık ayında açıklanması bekleniyor.

İBB BURSU NE KADAR?

Burs sonuçları erişime açıldıktan sonra ödeme takvimi belli olacak. Geçtiğimiz yıllarda ödemeler ikişer taksit halinde hesaplara aktarılmıştı. Bu yılda benzer şekilde 2 taksit halinde 10 bin TL olarak burs ödemelerinin yapılması öngörülüyor.