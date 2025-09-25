2025-2026 eğitim ve öğretim yılında üniversite kayıt hakkı elde eden öğrenciler, KYK bursundan yararlanmak istiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bursundan faydalanabilmek adına başvurular e-devlet üzerinden alınıyor. Peki, 2025-2026 KYK burs başvuruları başladı mı GSB KYK burs başvurusu nasıl yapılır?

KYK BURS BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025-2026 KYK burs başvurularına ilişkin resmi takvimi henüz açıklamadı. Ancak önceki yıllarda başvuruların genellikle Ekim ayının ortalarından Kasım ayının ilk haftasına kadar alındığı göz önüne alındığında, bu yıl da benzer bir takvimin uygulanması bekleniyor. Öğrenciler başvuru sürecinde burs veya kredi seçeneklerinden birini tercih edebilecek ve başvurular tamamlandıktan sonra GSB, değerlendirme sonuçlarını e-Devlet üzerinden duyuracak.

KYK BURS NE KADAR?

KYK burs Ocak 2025'ten itibaren 3 Bin TL olmuştu.

KYK BURS ŞARTLARI NEDİR?

Şehidin bekar çocukları, çocuğu yok ise bekar kardeşleri

Gazinin kendisi veya bekar çocukları

Sağlık kurulu raporu ile yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler

Anne ve babasının her ikisi de vefat eden bekar kişi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak lise ve dengi öğrenimini tamamlayan veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ile koruma altına alınanlar

Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar

Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular

Her öğretim yılında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılan öğrenci seçme ve yerleştirme sınavlarından alan yeterlilik sınavında ham puan bazında ilk yüze girenler