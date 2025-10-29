Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen süreçte, başvuruların sona ermesinin ardından gözler artık KYK burs sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, 2025-2026 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı mı? KYK taahhütname onayı nasıl yapılır?

2025-2026 KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Her yıl Kasım ayının ilk haftasında açıklanan KYK burs sonuçlarının, bu yıl da benzer bir takvime göre duyurulması bekleniyor. GSB’nin değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçların Kasım ayının ilk yarısında e-Devlet üzerinden erişime açılması bekleniyor.

Başvuruların yoğunluğu nedeniyle değerlendirme süreci birkaç aşamada yapılıyor. Öğrencilerin gelir durumu, başarı düzeyi ve sosyal kriterleri incelenerek burs veya kredi almaya hak kazananlar belirleniyor.

TAAHHÜTNAME ONAYI NASIL YAPILIR?

Geçmiş yıllarda e-Devlet mobil uygulamasından yapılamayan taahhütname onayı artık mobil uygulamadan da yapılabiliyor. Öğrenciler e-Devlet mobil uygulamasını kullanarak burs/kredi başvuru sonucunu görüntüleyebiliyor ve taahhütnamelerini onaylayabiliyor.

İlk kayıt ücretini ödeyen öğrencilerin, yurt kayıt işlemini 7 Eylül saat 23.00'e kadar e-Devlet’te yer alan taahhütnameyi onaylayarak tamamlaması gerekiyor. Kayıt işlemlerinde sorun yaşayan öğrenciler, 7/24 hizmet veren ALO GSB (444 0 472) üzerinden yardım talep edebiliyor.

KYK BURSU NE KADAR OLACAK?

Kredi ve Yurtlar Kurumu, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle öğrencilere verilen burs miktarı her yıl yeniden belirleniyor. Mevcut olarak ön lisans ve lisans öğrencilerine aylık 3 bin lira ödeme yapılıyor. Burs ödemeleri, üniversitelerin kapalı olduğu tarihlerde de yatırılırken bir eğitim yılında toplam 12 ay boyunca ödeniyor. 2026 yılında geçerli olacak burs ücretinin Aralık ayında açıklanması bekleniyor.