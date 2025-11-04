Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ilköğretim, ortaokul ve lise öğrencilerinin merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, 2025-2026 VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM ortaöğrenim burs sonuçları nasıl öğrenilir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite burs başvurularının değerlendirme süreci, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü’nün (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak.

Burs sonuçları açıklandığında, öğrenciler sonuçlarına VGM’nin resmi internet sitesi www.vgm.gov.tr üzerinden ulaşabilecekler.

Önceki yıllardaki açıklama tarihleri dikkate alındığında, VGM yükseköğrenim burs başvuru sonuçlarının Kasım ayı sonu ile Aralık ayı başı arasında duyurulması bekleniyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2025 yılı ocak ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 1250,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 3000,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 3000,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.