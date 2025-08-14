MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) Açık Öğretim Lisesi kayıt tarihleri paylaşıldı. Peki, 2025 açık lise kayıtları başladı mı? AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?



2025 AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?



Açık Öğretim Lisesi’nin (AÖL) 2025-2026 eğitim yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz dönem, kayıt süreci 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında tamamlanmıştı.

2025 yılı için 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav duyuruları yayımlandı. Öğrenciler, 23-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında ek sınava girecek. Kayıt ve kayıt yenileme başvurularının ise eylül ayı başında başlaması bekleniyor.



AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?



İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakanlar, MEB’in belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırarak dekontlarını saklamalıdır. Ayrıca belirlenen tutarın bir kısmı, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt işlemi yapılır. Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler ise kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimlerini gerçekleştirebilir.



AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?



Açık lise öğrencileri, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halk Bankası şubelerinden yatırarak makbuzlarını saklamalıdır. Tutarın bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılmalıdır.

Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif hale getirilir. Ancak durumu “silik” olan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır. Öğrencilik durumu aktifleşen adaylar, ardından ders seçim işlemlerine geçebilir.