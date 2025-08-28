Açık Öğretim Lisesi (AÖL) yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklandı. Peki, 2025 açık lise kayıtları ne zaman? AÖL 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır? İşte, ayrıntılar...

2025 AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 1. dönem kayıt yenileme ve yeni kayıt takvimi henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl ilk dönem kayıtları 28 Ağustos – 22 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Bu yıl da sürecin benzer şekilde ilerlemesi ve kayıt yenileme işlemlerinin en geç Eylül ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakanlar, MEB’in belirlediği yeni kayıt ücretini Ziraat Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırarak dekontlarını saklamalıdır. Ayrıca belirlenen tutarın bir kısmı, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü hesabına yatırılmalıdır.

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra en yakın irtibat bürosuna gidilerek sisteme kayıt işlemi yapılır. Ön kayıt durumu aktif olan öğrenciler ise kendilerine verilen şifre ve öğrenci numarası ile ders seçimlerini gerçekleştirebilir.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık lise öğrencileri, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halk Bankası şubelerinden yatırarak makbuzlarını saklamalıdır. Tutarın bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılmalıdır.

Öğrencilik durumu sistem üzerinden aktif hale getirilir. Ancak durumu “silik” olan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurmalıdır. Öğrencilik durumu aktifleşen adaylar, ardından ders seçim işlemlerine geçebilir.