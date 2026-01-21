Adalet Bakanlığı tarafından 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen hakimlik ve savcılık sınav sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları açıklandı mı? 2025 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen hâkimlik ve savcılık sınavlarının sonuçları, 21 Ocak 2026 tarihinde açıklandı.

ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, hâkimlik ve savcılık sınav sonuçlarına 21 Ocak 2026 tarihinde saat 10.00’dan itibaren, ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.