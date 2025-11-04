Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından, 2025 Adalet Bakanlığı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavlarına ilişkin başvuru ve sınav tarihleri adaylar tarafından merak konusu haline geldi. Peki, 2025 Adalet Bakanlığı sınav başvuruları başladı mı? Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav başvuruları nasıl yapılır?

2025 ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025-İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-İdari Yargı), 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde dört oturum halinde gerçekleştirilecek.

2025 ADALET BAKANLIĞI ADLİ YARGI HAKİM VE SAVCI YARDIMCILIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Sınava başvurular, 4-11 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını saat 14.20'den itibaren elektronik ortamda, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.