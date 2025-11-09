Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 ALES sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınav tarihi belli oldu. Peki, 2025 ALES/3 ne zaman? 2025 ALES/3 sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES/3 Sınava Giriş Belgesi nasıl alınır?

ALES 3 NE ZAMAN?

ALES 3 sınavı 23 Kasım 2025 tarihinde uygulanacak.

2025 ALES/3 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2025 ALES/3 sınavı, 23 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Başvuru sürecini tamamlayan adaylar ise şimdi gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarihe çevirdi.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre ALES sınav giriş belgeleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılıyor.

Bu doğrultuda, ALES/3 sınav giriş yerlerinin 10-15 Kasım 2025 tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

ALES/3 SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.