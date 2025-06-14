Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavlarına az bir zaman kala, adaylar sınav tarihlerini ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 2025 AÖL 3. dönem sınavları ne zaman? MEB AÖL 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?





AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

1. Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

2. Oturum: Aynı gün, yani 19 Temmuz Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

3. Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü, saat 10.00’da başlayacak.

AÇIK ÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık öğretim ortaokul ve liseleri için 3. dönem sınav giriş belgeleri 14 Temmuz’da yayımlanacak. Ortaokul öğrencileri sınav giriş belgelerine https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden, lise öğrencileri ise https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişebilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde aynı adresler üzerinden açıklanacak.