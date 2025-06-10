Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi bütünleme sınavları için geri sayım başladı. Final sınavlarının tamamlanmasının ardından, ATA-AÖF bütünleme tarihleri gündemdeki yerini aldı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavları ne zaman? ATA AÖF üç ders sınavı ne zaman?





ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF 2025 yılı bütünleme sınavları; I. ve II. oturumları 5 Temmuz 2025 Cumartesi, III. oturumu ise 6 Temmuz 2025 Pazar günü olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

ATA AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF üç ders sınavı 10 Ağustos 2025 tarihinde saat 09:30'da uygulanacak.