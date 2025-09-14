İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), yeni eğitim-öğretim yılında fakülteye yerleşen öğrencileri tebrik ederek 2025-2026 DGS Kayıt Kılavuzu’nun yayımlandığını duyurdu. Peki, 2025 AUZEF DGS kayıtları başladı mı? AUZEF DGS kayıtları nasıl yapılır?

2025 AUZEF DGS KAYITLARI BAŞLADI MI?

AUZEF tarafından yapılan açıklamada, “2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçlarına göre fakültemize yerleşen öğrenci adaylarımızı tebrik ederiz. 2025-2026 eğitim-öğretim yılı DGS Kayıt Kılavuzu yayımlanmıştır. Fakülte kayıt işlemleri 11-17 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.” ifadelerine yer verildi.

AUZEF DGS KAYIT ADIMLARI NELERD İ R?

Aksis Otomasyon Sisteminden Hesap Oluşturma

İstanbul Üniversitesi AKSİS Otomasyon Sistemi üzerinden hesap oluşturmak için https://aksis.istanbul.edu.tr/

adresine giriş yapınız. “Kullanıcı adı” ve “Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı” e-posta adresinize gönderileceğinden, bilgilerinizi doğru girdiğinizden emin olunuz. E-postanıza gelen “Kullanıcı Aktifleştirme Bağlantısı”na tıklayarak hesabınızı aktifleştirebilirsiniz.

Ödeme İşleminin Tamamlanması

AKSİS sistemine giriş yaptıktan sonra OBS > Harç Bilgileri bölümünden “Referans Numarası” ve ödeme tutarınızı görüntüleyebilirsiniz.

Ödemenizi referans numarası ile Halkbank Şube/ATM’lerinden veya sistem üzerinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

Referans numarası olmadan Halkbank Şube/ATM’lerinden ödeme yapılamaz.

Ödeme sırasında referans numarasının doğru olduğundan emin olunuz.

Cumhurbaşkanı Kararı gereği, herhangi bir üniversitede farklı bir programda eğitimi devam eden öğrencilerden materyal/öğrenim ücretlerine ek olarak 199,5 TL katkı payı alınmaktadır.

Kayıt İşleminin Tamamlanması ve Ders Seçimi

Kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, AKSİS sistemi üzerinden Özlük Bilgileri > Birim Bilgileri > Statü alanından kayıt durumunuzu kontrol edebilirsiniz.

Eğer statünüz “Kayıt yenilemedi” şeklindeyse kaydınız yapılmış, ancak ders seçiminiz henüz tamamlanmamış demektir.

Fakülte tarafından yapılacak otomatik ders seçiminden sonra statünüz “Devamlı Öğrenci” olarak güncellenecektir.

Ders seçimi için ayrıca başvuruda bulunmanıza gerek yoktur.

Kesin kayıt ve ders seçimi işlemleri 2 iş günü içerisinde tamamlanacaktır.

Ders materyallerine, akademik takvimde belirtilen güz dönemi eğitim-öğretim başlangıç tarihinden itibaren erişilebilecektir.