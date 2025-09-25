DGS yerleştirme sonuçlarının ilan edilmesinin ardından açıkta kalan adaylar, ek kontenjanlara odaklandı. Peki, 2025 DGS ek tercihler ne zaman? DGS ek tercih tarihleri ve boş kontenjan yayımlandı mı?

2025 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihler için adayların gözü ÖSYM’den gelecek duyurularda. 20 Haziran’da uygulanan sınavın tercih dönemi 28 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında tamamlanmıştı.

İlk tercihlerde herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar için ek tercih süreci bulunuyor. Ancak 2025 DGS ek yerleştirmeleri için ÖSYM henüz resmi bir tarih açıklaması yapmadı.

Geçtiğimiz yıl DGS tercihleri 18-24 Eylül tarihleri arasında alınmış, ek tercihler ise 25-31 Ekim 2024 aralığında gerçekleştirilmişti. Bu tarihler dikkate alındığında, 2025 DGS ek tercih sürecinin de en geç Ekim ayı başında başlaması bekleniyor. ÖSYM tarafından kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte süreç resmen başlamış olacak.

DGS KAÇ BOŞ KONTEJAN VAR?

Tercih sürecinin ardından ÖSYM tarafından paylaşılan verilere göre 103.076 aday tercih yaptı. Örgün, uzaktan ve açıköğretim programlarının tamamına yapılan toplam yerleştirme sayısı 56.634 oldu. Boş kalan kontenjan sayısı ise 19.089 olarak açıklandı.

Toplam 7 bin 254 programın bulunduğu örgün öğretimde 5.710 boş kontenjan olduğu belirtildi.