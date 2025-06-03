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2025 DGS geç başvuruları başladı mı? DGS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 DGS geç başvuruları başladı mı? DGS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

3.06.2025 11:31:00
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Haber Merkezi
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2025 DGS geç başvuruları başladı mı? DGS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Önlisans eğitimini tamamlayan adayların lisans programlarına geçiş yapabilmek için katılacağı Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru tarihleri adaylar tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 DGS geç başvuruları başladı mı? DGS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geç başvuru süreci yaklaşıyor. İki yıllık önlisans eğitimlerini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, geç başvuru tarihlerini merakla bekliyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimi ile birlikte DGS geç başvuru tarihleri netlik kazandı. Peki, 2025 DGS geç başvuruları başladı mı? DGS geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?


2025 DGS GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, DGS geç başvuru işlemleri 13 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. 

2025 DGS GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir gün sürecek olan geç başvurular, adaylar tarafından ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden online olarak yapılacak.

2025 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2025 Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM takvimine göre 20 Temmuz 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 DGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından 2025 DGS'ye katılım ücreti 950 TL olarak belirlendi. Geç başvurular ise bu tutarın üzerine ek ücretle alınacak.

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