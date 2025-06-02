e-Okul'un ne zaman kapanacağı merak ediliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, öğretmenlere e-Okul not ve devamsızlık girişinin kapanacağı tarihi sorguluyor. Peki, E-okul ne zaman kapanacak? E-okul devamsızlık girişi hangi gün kapanacak?





E-OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

Karne dönemi yaklaşırken e-Okul sistemi, öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek. Eskiden not girişlerinin tamamlanmasıyla sistem kapanırken, yeni uygulamayla birlikte e-Okul artık karne gününe kadar aktif şekilde kullanılabilecek.

E-OKUL GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Öğrenciler ve veliler, 2025 yılı karne döneminde e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) üzerinden not bilgilerine kolayca erişim sağlayabilirler. Sisteme giriş yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

1. Resmi Web Sitesine Giriş Yapın:

Tarayıcınız üzerinden https://eokul.meb.gov.tr adresine gidin.

2. Giriş Türünü Seçin:

Ana sayfada yer alan “Veli Girişi” ya da “Öğrenci Girişi” seçeneklerinden size uygun olanı tıklayın.

3. Gerekli Bilgileri Doldurun:

T.C. Kimlik Numarası

Öğrenci Numarası

Veliler için öğrencinin doğum tarihi gibi ek bilgiler

4. Güvenlik Kodunu Girin:

Ekranda görüntülenen güvenlik kodunu doğru şekilde ilgili kutucuğa yazın.

5. Sisteme Giriş Yapın:

Tüm bilgilerinizi doğru şekilde girdikten sonra “Giriş” butonuna tıklayarak sistem üzerinden not, devamsızlık, sınav tarihi gibi birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.