ÖSYM'nin geçtiğimiz ay duyurduğu sınav takvimine göre DGS 2025, 20 Temmuz Pazar günü, saat 10:15’te gerçekleştirilecek. Peki, 2025 DGS sınav yerleri açıklandı mı? DGS sınava giriş belgesi nasıl alınır?
DGS SINAV YERLER AÇIKLANDI MI?
ÖSYM geleneksel uygulamaya uygun şekilde DGS giriş belgelerini sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce, yani 10 Temmuz civarı adayların erişimine sunması bekleniyor.
DGS SINAVA GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Belgeler yayınlanır yayınlanmaz adaylar, T.C. kimlik numarası ve ÖSYM şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AIS) üzerinden belgeyi indirerek sınav yer bilgilerine ulaşabilecek.