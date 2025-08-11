20 Temmuz’da düzenlenen Dikey Geçiş Sınavı sonrası adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM takviminde ağustos ayı olarak belirtilen 2025 DGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. Peki, 2025 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS tercihleri ne zaman?

2025 DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları 14 Ağustos tarihinde sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden adayların erişimine açılacak. Adaylar TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra sonuçları görüntüleyebilecek.

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 18-24 Eylül tarihleri arasında alınan DGS tercihlerinin bu yıl ne zaman başlayacağı henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da tercihlerin benzer tarihlerde alınması bekleniyor.