Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:27

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:27

2025 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediiyor. Peki, 2025 DİB-MBSTS başvurusu nasıl yapılır? DİB-MBSTS başvuruları başladı mı?

DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2025-DİB-MBSTS), 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava katılmak isteyen adaylar, 20-27 Şubat 2025 tarihleri arasında başvurularını tamamlayabilecek.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi elektronik ortamda da gerçekleştirebilir.

ÖSYM'nin resmî internet sitesi (https://ais.osym.gov.tr) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden başvuru işlemleri tamamlanabilir. Başvurular 20 Şubat 2025 saat 11.30 itibarıyla alınmaya başlanacaktır.

Sınav Ücreti Ödemeleri Başlıyor: Adaylar 20-28 Şubat Tarihleri Arasında Ödeyebilecek

Sınav başvurusu yapacak adaylar, 800,00 TL olarak belirlenen sınav ücretini, 20 Şubat 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında, ÖSYM'nin belirlediği bankalara yatırmaları gerekmektedir. Bu süreç, adayların başvurularını tamamlamaları için oldukça kritik bir aşamadır. Bankalar, bu dönemde gişe tahsilatı yapmayacak; bunun yerine, adayları para yatırma ATM'lerine yönlendireceklerdir.