2.10.2025 10:35:00
Haber Merkezi
2025 DUS 2. Dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? DUS 2. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. dönem sınav giriş yerleri adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 DUS 2. Dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? DUS 2. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (DUS) 2. dönem sınav giriş yerleri, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, 2025 DUS 2. Dönem sınav giriş yerleri açıklandı mı? DUS 2. Dönem sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Image

DUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 2. Dönem) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

DUS 2. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

12 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilecek sınavlara yönelik bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, 2 Ekim 2025 saat 10.00’dan itibaren T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle ÖSYM’nin ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecek.

