Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başladı. Peki, 2025 HMGS/2 ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

2025 HMGS/2 NE ZAMAN?

Yılda iki kez düzenlenen HMGS'nin ilk sınavı 27 Nisan Pazar günü yapılmış ve sonuçları 22 Mayıs'ta açıklanmıştı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 yılı ikinci HMGS (HMGS/2) sınavı 28 Eylül’de saat 10.15’te gerçekleştirilecek; adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak ve cevaplama süresi 155 dakika olacak.