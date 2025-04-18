2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS, hukuk fakültesi mezunlarının niteliklerini geliştirmek adına uygulanmaya başladı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması yapılıyor. Yılda iki defa düzenlenecek olan HMGS için başvurular 5-17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
2025 HMGS NE ZAMAN?
ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.
HMGS SORU DAĞILIMI NASIL?
Sınavda soru dağılımı:
- Anayasa Hukuku %5,
- Anayasa Yargısı %2,50,
- İdare Hukuku %5,
- İdari Yargılama Usulü %2,50,
- Medeni Hukuk %12,50,
- Borçlar Hukuku %10,
- Ticaret Hukuku %10,
- Hukuk Yargılama Usulü %10,
- İcra ve İflas Hukuku %5,
- Ceza Hukuku %7,50,
- Ceza Yargılama Usulü %5,
- İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku %5,
- Vergi Hukuku %2,50,
- Vergi Usul Hukuku %2,50,
- Avukatlık Hukuku %2,50,
- Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi %2,50,
- Türk Hukuk Tarihi %2,50,
- Milletlerarası Hukuk %2,50,
- Milletlerarası Özel Hukuk %2,50,
- Genel Kamu Hukuku %2,50
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