Yayınlanma: 18.04.2025 - 09:57

Güncelleme: 18.04.2025 - 09:57

ÖSYM tarafından Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı uygulaması yapılıyor. Yılda iki defa düzenlenecek olan HMGS için başvurular 5-17 Mart tarihleri arasında alınmıştı. Peki, 2025 HMGS ne zaman? Hukuk Mesleklerine Giriş Sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

2025 HMGS NE ZAMAN?

ÖSYM, 2025 HMGS ilk sınavını 27 Nisan tarihinde saat 10:15'te uygulayacak ve 155 dakika süre verilecek. Sonuçlar ise 22 Mayıs'ta açıklanacak. HMGS/2 ve 2025-İYÖS ise 28 Eylül 2025 tarihinde yapılacak.

HMGS SORU DAĞILIMI NASIL?

Sınavda soru dağılımı: