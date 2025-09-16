2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) yeniden değerlendirme sonuçları açıklandı ve ÖSYM tarafından yapılan açıklamayla adaylara duyuruldu. Peki, 2025 HMGS sonuçları açıklandı mı? 2025-HMGS/1 Yeniden Değerlendirme Sonuçları nasıl sorgulanır?

2025-HMGS/1 YENİDEN DEĞERLENDİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 27 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı’nın (2025-HMGS/1) Temel Soru Kitapçığı’nda yer alan 30 numaralı sorunun yargı kararı gereği iptal edildiği ve bu nedenle değerlendirme işleminin yeniden yapıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca, adayların yargı kararı doğrultusunda yapılan değerlendirme sonuçlarına 16 Eylül 2025 tarihi saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin resmi sonuç sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebileceği ifade edildi.