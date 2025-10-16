İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı için 100 bin üniversite öğrencisine sağlayacağı "Genç Üniversiteli Eğitim Desteği" burs programında başvuru süreci tamamlanmasına kısa bir süre kaldı. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? 2025 İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında, 100 bin üniversite öğrencisine 20 bin TL tutarında “Genç Üniversiteli Eğitim Desteği” sağlanacak. Destek başvuruları 23 Eylül 2025 tarihinde başladı ve öğrenciler, 17 Ekim 2025 Cuma gününe kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre, başvuru değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından burs almaya hak kazanan öğrencilerin listesi resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak. İBB burs başvuru sonuçları için henüz resmi bir tarih açıklanmadı; ancak geçtiğimiz yıl başvurular kasım ayı başında sona ermiş ve sonuçlar aralık ayının son günlerinde ilan edilmişti.