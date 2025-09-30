İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından üniversite öğrencilerine verilen burs başvurularının ne zaman biteceği öğrenciler tarafından merak edildi. Peki, 2025 İBB burs başvuruları ne zaman bitiyor? İBB burs başvuru şartları neler? 2025 İBB burs ücreti ne kadar? İşte, ayrıntılar...

2025 İBB BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

23 Eylül’de başlayan İBB burs başvuruları, 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler başvurularını gencuniversiteli.ibb.istanbul sitesi ve İstanbul Senin uygulaması üzerinden gerçekleştirebilecek.

2025 İBB BURS MİKTARI NE KADAR?

2024 yılında İBB bursu aylık 2.000 TL olarak öğrencilere ulaştırılmıştı. 2025 yılı için ise burs miktarında ekonomik koşullara bağlı olarak artış yapılması öngörülüyor. Ancak kesin tutar, başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından resmi olarak duyurulacak.

İBB BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi internet sitesi gencuniversiteli.ibb.istanbul üzerinden yapılmaktadır. Öğrencilerden başvuru sırasında kimlik bilgileri, öğrenci belgesi, aile gelir durumunu gösteren belgeler ve ikametgâh bilgileri talep edilmektedir. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ise öğrenciler, sistem üzerinden başvuru durumlarını kolaylıkla takip edebilmektedir.