2025 İBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? İBB bursu 2. taksiti ne zaman yatacak?

İBB tarafından üniversite öğrencilerine veren bursun 2. taksitinin ne zaman yatırılacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. Peki, 2025 İBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? İBB bursu 2. taksiti ne zaman yatacak?

2025 İBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? İBB bursu 2. taksiti ne zaman yatacak?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 15.03.2025 - 17:38

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine verilen bursun 2. taksitinin ne zaman yatacağı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İstanbullular 7500 TL değerindeki 2. taksitin ne zaman yatacağını araştırıyor. Peki, 2025 İBB burs ödemeleri 2. taksit yattı mı? İBB bursu 2. taksiti ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

İBB BURSU İLK TAKSİTİ NE ZAMAN YATTI?

15 bin TL değerinde olan bursun ilk taksiti ocak ayında yattı.

2025 İBB BURSU 2. TAKSİT NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursunun son taksitinin ne zaman yatacağı henüz duyurulmadı.


Etiketler: #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb burs #ne zaman

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