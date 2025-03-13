İBB Spor İstanbul, Metin Kurt anısına turnuva düzenleyecek
İBB Spor İstanbul, Yedikule'deki tesise Galatasaray'ın efsane futbolcularından Metin Kurt'un adını verdi. İBB Spor İstanbul, bu gelişmeyi Metin Kurt adına düzenlenecek bir turnuva ile kutlayacak.
Türkiye’nin efsane futbolcularından Metin Kurt adına 15 Mart'ta turnuva düzenlenecek.
İBB'ye bağlı Spor İstanbul, başlattığı sendikal faaliyetler ile spor tarihimizde önemli bir yer kaplayan Metin Kurt’un ismini Yedikule’deki tesise verdi.
METİN KURT ANISINA TURNUVA
Ayrıca Kurt'un doğum tarihi de olan 15 Mart günü turnuva düzenlenecek.
Turnuva 15 Mart Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray altyapı takımları da turnuvada mücadele edecek.
Etkinliğe Metin Kurt’un aile üyelerinin yanı sıra Mustafa Denizli, Yılmaz Vural, Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Saffet Akyüz ve birçok spor insanının katılacağı öğrenildi.
Etiketler: #metin kurt #ibb #Spor İstanbul #Yedikule
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