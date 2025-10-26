Geçtiğimiz yıl içerisinde Kasım ayında gerçekleşen ara tatil seminerleri, Bakan Tekin'in açıklamasına göre online olarak gerçekleşmişti. Peki, 2025 Kasım ayı öğretmen seminerleri ne zaman, online mı olacak?

Ö ĞRETMENLERİN KASIM AYI SEMİNERLERİ ONLİNE MI OLACAK?

Bu yıl Kasım ara tatilinde gerçekleşecek olan seminerlerin online olup olmayacağı henüz netlik kazanmadı. Bakan Tekin, geçtiğimiz yıl seminerlerin online olduğunu şu ifadelerle duyurmuştu;

"Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmaları'nda ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz. Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ara tatil seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum."