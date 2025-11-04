2025 Kaymakamlık/2 Sınavı’nın başvuru ve uygulama tarihleri belli oldu. Sınava dair ayrıntılı bilgilere ise 2025-Kaymakamlık/2 Sınav Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek. Peki, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı ne zaman? 2025-Kaymakamlık/2 sınav giriş belgeleri yayımlandı mı?

2025-KAYMAKAMLIK/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2) 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgilere, 2025-Kaymakamlık/2 Sınavı Kılavuzu’ndan ulaşılabilecek.