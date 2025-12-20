Hande Sarıoğlu, Mehmet Akif Ersoy'a sert çıktı: İki cihanda elim yakanda

Beyaz TV Ana Haber’i sunan eski Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu, birlikte çalıştığı gazetecilere çağrıda bulundu.

Instagram hesabından açıklama yapan Sarıoğlu; Hülya Arslan Akoğul, Selçuk Tepeli, Kürşad Oğuz, Mehmet Akif Ersoy ve Fatih Altaylı'ya seslenerek kendisi hakkında kamuoyuna açıklama yapmalarını istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında Sarıoğlu, "Benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın" diye çağrı yaptı.

"SEN O ZAMAN DAHA SPİKERSİN"

Sarıoğlu, Ersoy hakkında şunları yazdı:

"Şimdi gelelim olayın baş kahramanı adının altında ezilen MEHMET AKİF ERSOY'a... Ne halt yediysen yedin, kimlerle ne karıştırdıysan karıştırdın, ama beni bu işe karıştıramazsın.

Siyaset ayağıyla yazdığın mektupları, gönderdiğin kamuoyu mesajlarını geçeceksin. Beni yazacaksın ERSOY. Benim adıma yazacaksın. 2 erkek evlat sahibisin. Onların yüzü suyu hürmetine yazacaksın gerçekleri. Ulan ben 2018-2020 yılları arasında Habertürk'te çalışmışım. Akif, sen o zaman daha spikersin, öyle Genel Yayın Yönetmenliği falan bi gücün yok daha. Ben ne ara senin ortamına gelmişim. Bir kere dahi ben seninle herhangi bir ortamda o adı geçen kişilerle bir araya geldim mi söyleee!

"ANNEN Mİ DAHA İMANLI AKİF Mİ DİYE SORSALAR SENİ DERDİM"

Ulan bana annen mi yoksa Akif mi daha imanlı, 5 vakit abdestli namazlı mı diye sorsalar ben seni derdim ulan. Sen kendine, hayatına ihanet ettin. Benim gibi doğru dürüst insana ihanet edemezsin. Yazacaksın Akif, kim ne yaptıysa hepsini yazacaksın. Yapanları yazacaksın. O ortamlarda bulunanları yazacaksın ki öyle iftira atanlara kalmayacak benim adım, doğruları anlatıp, benim üstümdeki bu kirli iftiraları kaldıracaksın. Benim anama babama abime bir isim borcun var. İki cihanda elim yakanda, yazacaksın Akif, ben nasıl bir insanım, tüm kamuoyuna tüm gazetecilere benim adıma mektup yazıp anlatacaksın."

"HEPİNİZİN KARŞISINDAYIM"

Hande Sarıoğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Habertürk 2018 mayıs işe giriş 2020 mart işten çıkış Hakkımda çıkan tüm iftiralara karşı dimdik burdayım. Hepinizin karşısındayım. Bana iftira atan gizli tanık senin hiç mi haysiyetin onurun insanlığın yok. Ama hayatımı senin gibi yalancıların iftiralarına bırakmam. Ben içinde bulunduğum bu camianın en t*ş*klı kadını olarak, kralı gelsin, padişahı gelsin benim sol t*ş*ğım olamaz, size insalık öğretmeye and içtim ulan. Ne adımı, ne hakkımı yiyemeyeceksiniz. Benim hayat boyu hiçbir şeye tamah etmeyen karakterim sizin gibi gizli tanık ifadeleriyle attığınız iftiralara mı boyun eğecek. Şimdi bana bir isim, bir doğruluk, bir dürüstlük borcu olan kim varsa burdan çağrımdır. Borcunuzu bu dünyada ödeme vakti. Benden helallik almak istiyorsanız, ben ölmeden adımdan helallik alacaksınız.

FATİH ALTAYLI'YA: SANA HAKKIMI HELAL ETMEM

Fatih Altaylı'nın Habertürk'e transferi olarak, Spor Saati programıyla başladığım Habertürk spor spikerliği görevim boyunca beni tanıyan kim varsa, benim hakkımda konuşma vakti.

İlk çağrım FATİH ALTAYLI'ya;

Benimle çalıştığınız, mesai yaptığınız, beni transfer edip sonra Spor Saati programındaki yorumlarımdan dolayı masadan kalkıp gittiğiniz, sonra da programı yayından kaldırdığınız günlerin tamamı hakkında, benim için yazmak boynunuzun borcu. O evdeki kız evladınızı düşünün.. Hakkıma girdiğiniz her şey için artık benim adıma bir şeyler söyleme zamanı geldi Altaylı. Beni nasıl bilirdin, ben nasıl bir insanım yazacaksın. Bu kanala sen beni transfer ettin, sonra sen spor programımı elimden aldın, sonra senin talimatınla kanalla yollarım ayrıldı. İyi ki o gün oryantal yapmışım da adı batasica o kanal birilerinin elinde lağım çukuruna dönüşmeden çıkıp gitmişim. Ben 2020'de çıkıp gitmeme rağmen laneti hala peşimde. Fatih Altaylı, benim hakkımda yazacaksın, bana ödenecek bir hakkım var, bu borcu ödemeden iki elim yakanda. Sana hakkımı helal etmem. Benim için yazacaksın.

"BENİM İÇİN KONUŞACAKSINIZ"

Benim Habertürk'te çalıştığım dönemde Genel Yayın Yönetmelerim, Selçuk Tepeli ve Kürşad Oğuz benim genel yayın yönetmenlerim sizdiniz. Ben nasıl bir insanım, beni nasıl tanıdınız, Habertürk spor spikerliği görevim boyunca tanıdığınız benden bahsedeceksiniz. Benim için yazacak, benim için konuşacaksınız Selçuk abi, Kürşad abi..

Habertürk Programlar Müdürüm Hülya Arslan Akoğul sen benim ciğerimi bilirsin. Sen bana kimler ulaşmak istedi, kimler peşimdeydi ama ben hiç kimseye yüz vermedim, en iyi sen bilirsin. İstesem neler elde ederdim, hiç kimseye tamah etmedim, herkesi tokatlayıp yoluma tek başıma devam ettim çok iyi bilirsin. Benim nasıl bir insan olduğumu yazacaksın Hülya Hanım.

Ben Hande Sarıoğlu 2010 yılından beri sunuculuk spikerlik yaptığım bu camiada, ne bir kanal yöneticisi, ne bir popçu, ne bir topçu, ne bir oyuncu, onlarcasıyla tanışmış biri olarak, tanıyanlar da tanışanlar da çok iyi bilirler ki, bir Allah'ın kulu bana ulaşamamıştır. Kimse benden yüz bulamamıştır. Ben ne onların yaşantılarına tamah ettim ne de ortamlarına. Bir tek Allah değil, şahsen tanıyıp tanışan herkes şahidimdir, beni bana anlatacaksınız. Ölünce değil, şimdi bana ben yaşarken anlatacaksınız. Beni nasıl bilirdiniz. İstistasız herkesten, arkadaşlarım dahil benimle tanışan herkesten hakkımda ne biliyorsunuz, ben nasıl bir insanım, tek tek duyacam, yazacaksınız. Bana öldükten sonra değil, yaşarken lazımsınız. Bir iftiracı şerefsizin karşısında nasıl bir ordu olduğumu göstereceksiniz. Beni iftiracı adiler değil, siz anlatacaksınız."