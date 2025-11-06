Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Kaymakamlık/2 Sınavı başvuru ve uygulama tarihleri duyuruldu. Peki, 2025-Kaymakamlık/2 sınavı ne zaman? Kaymakamlık/2 sınav uygulamasında kurallar neler?

2025 KAYMAKAMLIK/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2025-Kaymakamlık/2), 6 Aralık 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınava başvurular, 23-30 Ekim 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

SINAVIN UYGULANMASI

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile sınav binasına/sınav salonuna giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları zorunludu.

Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ile sınava giriş için geçerli olan kimlik belgeleri salon sınav görevlileri tarafından kontrol edilerek alınacak ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile sınava giriş için geçerli olan kimlik kartını sırasının üzerine koyacaktır.

Salondaki görevliler adayların kimlik kontrollerini yaptıktan sonra Sınava Giriş Belgelerini toplayacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı bulunan Cevap Kâğıdı ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır. Adayların sınavda, kendi fotoğrafının ve kendi kimlik bilgilerinin bulunduğu, kendilerine ait Cevap Kâğıdı’nı kullanmaları gerekmektedir. Başka bir adaya ait Cevap Kâğıdı’nı kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Cevap Kağıdı’ndaki gerekli yerler, adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır." denildi.