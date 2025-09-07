KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavları tek oturumda yapıldı. Ardından Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül günlerinde 3 oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS soru ve cevapları yayımlandı mı?
KPSS SONUÇ TARİHİ 2025
2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden duyurulacak. Adaylar ÖSYM şifreleri ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebilecekler.
KPSS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınav sonunda soru ve cevaplarına ÖSYM ekranından erişmeye başladı.
KPSS SINAV SÜRESİ
KPSS A Grubu GY-GK sınavı 10:15'te başladı. 130 dakika yani 2 saat 10 dakika sürdü ve 12:25'te son buldu.
Sınavın geçerlik süresi, sınav sonuçlarının açıklandığı tarih itibarıyla 2 yıldır.