ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel temini sağlayabilmek için KPSS Alan Bilgisi sınavları 13-14 Eylül günlerinde gerçekleşti. Peki, 2025 KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları nereden öğrenilir?

2025 KPSS ALAN BİLGİSİ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları, Genel Kültür ve Genel Yetenek sınav sonuçlarıyla birlikte 10 Ekim’de açıklanacak. Sonuçlar, ÖSYM’nin sonuç ekranı üzerinden erişime açılacak. Adayların sonuç belgelerinde, testlerde verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ile birlikte KPSS puanları da yer alacak. KPSS puanları, adayların ağırlıklı standart puanları kullanılarak hesaplanacak ve her puan türü için 100 üzerinden puan dağılımı oluşturulacak. Kamu kurum ve kuruluşları, A Grubu kadrolar için adayları KPSS puanlarına göre giriş sınavlarına çağıracak. Giriş sınavı yapmayan kurumlar ise atamalarda doğrudan KPSS puanlarını esas alacak.