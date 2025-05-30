2025 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Kpss ortaöğretim ve ön lisans ne zaman?

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte KPSS başvuruları başlıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? Kpss ortaöğretim ve ön lisans ne zaman?





2025 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KPSS başvuruları 26 Haziran - 10 Temmuz tarihlerinde ösym.gov.tr'den alınacak. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınıyor olacak. Sonuçlar ise 10 Ekim'de adaylarla paylaşılacak.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM'de duyuruluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.



