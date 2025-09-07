KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavları tek oturumda yapılacak. Bu sınavın ardından Alan Bilgisi sınavları ise 13-14 Eylül tarihlerinde üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Peki, 2025 KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 KPSS A Grubu soru ve cevapları ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar...

KPSS SONU Ç LARI NE ZAMAN A Ç IKLANACAK?

2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı sonuçları, 10 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM’nin resmi adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden açıklanacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

KPSS SORU K İTAP ÇI ĞI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Genel Yetenek - Genel Kültür oturumuna katılan adaylar, sınavın ardından soru ve cevapların yayımlanmasını bekliyor. Soru kitapçığı ve cevap anahtarı, sınavın gerçekleştiği gün ya da ertesi gün erişime açılıyor. Buna göre, soru ve cevapların 7 Eylül veya 8 Eylül tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.