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2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman?

2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman?

15.07.2025 09:47:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman?

Her yıl Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan başvuru kılavuzuyla birlikte KPSS başvuruları başlıyor. Peki, 2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman?

Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, 2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman? 

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KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

Lisans düzeyi KPSS için başvuru dönemini kaçıran adaylar 23-24 Temmuz'da geç başvuru yapabilecek. 

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

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