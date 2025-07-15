Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Peki, 2025 KPSS Lisans başvuruları bitti mi? 2025 KPSS Lisans ne zaman?
KPSS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
Lisans düzeyi KPSS için başvuru dönemini kaçıran adaylar 23-24 Temmuz'da geç başvuru yapabilecek.
KPSS LİSANS NE ZAMAN?
KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.
KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.