Milyonlarca öğrenci ve veli, 15 Haziran'da tamamlanan sınavın ardından 2025 LGS sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve sorgulama ekranının ne zaman erişime açılacağını merak ediyor. Peki, 2025 LGS sonuçları açıklandı mı? 2025 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

2025 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB tarafından yayımlanan 2025 LGS takvimi sonrasında, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz'da açıklanacak.

2025 LGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sınav sonuçları, www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri, posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.