LGS tercihleri için geri sayım sürüyor. İyi bir lisede eğitim görmenin hayalini kuran öğrenciler 15 Haziran’da LGS sınavına girecek. Sınavın ardından tercih süreci başlayacak. Peki, 2025 LGS tercihleri ne zaman? LGS tercihleri nasıl yapılır?





2025 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sınav sonuçları, 11 Temmuz'da "www.meb.gov.tr" adresinde ilan edilecek. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

LGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Tercih işlemi öğrenci ve velisi tarafından https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilir. Yapılan tercihler mutlaka ilgili ortaokul müdürlüğüne onaylatılmalı. Sınava giren ve Merkezî Sınav Puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda.

LGS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

Yerel Yerleştirme: Öğrenciler, ilk 3'ünü kayıt alanlarından seçmek şartıyla en fazla 5 okul tercih edebilecekler. Aynı okul türünden (Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.