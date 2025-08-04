2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bir liseye yerleştirilen öğrencilerin kayıt işlemleri, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) tarafından açıklanacak resmi takvime göre gerçekleştirilecek. Peki, 2025 lise kayıtları ne zaman? Lise kayıtları nasıl yapılır?

LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

2025 LGS yerleştirme süreci kapsamında 1. nakil tercihleri, 4-6 Ağustos tarihleri arasında alınacak ve sonuçlar 8 Ağustos’ta duyurulacak. Ardından, 2. nakil başvuruları 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek; bu başvuruların sonuçları ise 14 Ağustos’ta açıklanacak.

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları tarafından 15-21 Ağustos tarihleri arasında başvurular alınacak.

Okul ve kurumlar ise yatılılık başvurularını 1-4 Eylül tarihleri arasında kabul edecek, sonuçlar 5 Eylül’de ilan edilecek. Lise kayıtlarının, yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından başlaması öngörülüyor.

LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

2025 yılı lise kayıt süreci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından büyük ölçüde e-Okul sistemi üzerinden yürütülecek. Yerleştirildiğiniz okulun sisteminde adınız görünüyorsa, ayrıca kayıt yaptırmanıza gerek kalmayacak. Ancak bazı özel durumlarda aşağıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekebilir:

Özel lise tercihi yapılacaksa:

Kayıt hakkı kazandığınız özel okulun belirlediği tarihler arasında, gerekli belgelerle birlikte okul müdürlüğüne şahsen başvuru yapılmalıdır.

Pansiyonlu okula kayıt olacaklar için:

Öğrenci belgesi, sağlık raporu gibi belgelerle birlikte pansiyonlu okul yönetimine başvuru yapılması gereklidir. Detaylar, ilgili okulun duyurularında yer alacaktır.

Nakil dönemi tercihleri:

İlk yerleştirmede istediği okula giremeyen öğrenciler, nakil başvuru dönemlerinde tekrar tercih yaparak yer değişikliği yapabilir. Nakil sonuçları da yine e-Okul sistemi üzerinden duyurulacaktır.