MEB AGS 2025 sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, 10 bin öğretmen ataması sürecine çevrildi. Peki, 2025 MEB 10 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı? Öğretmen ataması branş dağılımı açıklandı mı? İşte, ayrıntılar...

2025 MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Atama takvimiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması beklenirken, eğitim camiası MEB’in duyuracağı atama takvimi ve başvuru kılavuzu ile net tarihlere ulaşacak; sürecin açıklanmasının ardından adaylar tercih işlemlerini e-Devlet ve MEBBİS üzerinden gerçekleştirebilecek.

10 BİN ÖĞRETMEN ALIMI BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi’ne yapılacak öğretmen atamaları için henüz takvim açıklanmadığından, branş dağılımları da paylaşılmadı. Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan atamalarda en yüksek kontenjan 4 bin 378 ile sınıf öğretmenliğine verilmişti. Onu, özel eğitim, din kültürü ve ahlak bilgisi ile okul öncesi branşları takip etmişti. Kılavuzun yayımlanmasının ardından, öğretmen atama kontenjanları netleşecek.