2025 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ne zaman?

Yayınlanma: 26.04.2025 - 09:33

Güncelleme: 26.04.2025 - 09:33

ÖSYM takvimine göre DGS başvuruları mayıs ayında başlıyor. Sınavda sayısal ve sözel olmak üzere 100 soru soruluyor. Peki, 2025 ÖSYM DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? 2025 DGS ne zaman?

2025 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuruları 21 Mayıs - 2 Haziran tarihleri arasında olacak. Geç başvurular ise 13 Haziran günü saat 23:59'a kadar alınacak. Geçtiğimiz yılda olduğu gibi sınav 10:15'te başlayacak ve 135 dakika süre verilecek.

DGS sınav giriş belgeleri sınavdan 10 gün önce kadar adaylarla paylaşılacak. Buna göre sınav yerlerinin en geç 10 Temmuz'da açıklanması bekleniyor.

2025 DGS NE ZAMAN?

DGS sınavı 20 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın sonuçları ise 14 Ağustos'ta ÖSYM üzerinden adaylara sunulacak. Ardından yayımlanan kılavuzla beraber tercih süreci başlayacak.