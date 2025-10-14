Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) ek tercih işlemleri, tercih döneminin başlamasını bekleyen adayların gündeminde yer alıyor. Üniversitelerin özel yetenek programlarına yerleşmek isteyen adaylar, ek tercih sürecinin ne zaman başlayacağını ve başvuruların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 ÖZYES ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? ÖZYES ek tercihleri nasıl yapılır?

ÖZYES EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

2025 Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) ek yerleştirme tercih işlemleri, 14–20 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ÖZYES EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini 14 Ekim 2025 saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek. Tercih işlemleri 20 Ekim 2025 saat 23.59’da sona erecek.