ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES) başvurularının sona ermesnin ardından sınav tarihinin ne zaman olduğu adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2025 ÖZYES ne zaman? 2025 ÖZYES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ÖZYES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖZYES NE ZAMAN?

YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (2025-ÖZYES), 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında uygulanacak.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖZYES sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.