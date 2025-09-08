YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 2025 ÖZYES sonuçları açıklandı mı? ÖZYES sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 ÖZYES sonuçları 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren erişime açıldı.

2025 ÖZYES SONUÇLARI NASIL Ö ĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ya da Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.