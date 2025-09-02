ÖZYES sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), binlerce adayın merakla beklediği Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarının açıklanacağı tarihi kamuoyuyla paylaştı. Peki, 2025 ÖZYES sonuçları açıklandı mı? ÖZYES sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

2025 ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖZYES sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 YKS kapsamında gerçekleştirilen Spor Bilimleri Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları 12 Eylül 2025 tarihinde açıklanacak.

2025 ÖZYES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ya da Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişebilecek.