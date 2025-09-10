Sayıştay eleme sınavının tarihi belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav tarihini merak ediyor. Peki, 2025 Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları ne zaman? Sayıştay Eleme Sınavı başvuruları nasıl yapılır? 2025 Sayıştay Eleme Sınavı ne zaman? İşte, ayrıntılar...

202 5 SAYI ŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sınav başvuruları, 10-18 Eylül 2025 tarihleri arasında alınacaktır.

2025 SAYI ŞTAY ELEME SINAVI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 10 Eylül 2025 tarihinde saat 11.15’ten itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapabileceklerdir.

2025 SAYIŞTAY ELEME SINAVI NE ZAMAN?

2025 Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Adaylığı Eleme Sınavı (2025-Sayıştay Eleme), 1 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilecektir.