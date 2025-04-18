Yayınlanma: 18.04.2025 - 10:38

Güncelleme: 18.04.2025 - 10:38

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 23 Mart 2025 tarihinde yapıldı. Peki, 2025 TUS 1. dönem sınav sonuçları açıklandı mı? 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2025 ÖSYM sınav takvimine göre Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2025-TUS 1. Dönem sonuçları 18 Nisan tarihinde ilan edilecek. Sınav sonuçları henüz belli olmadı.

TUS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından düzenlenen her sınavda olduğu üzere TUS sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile sonuç belgelerini görüntüleyecek.