Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:01

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:01

"Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisinin platosunda ikinci kez yangın çıkmıştı. Yangına müdahale etmek isteyen set amiri hayatını kaybetmişti. Olayın ardından dizinin final yapacağı iddiaları gündeme geldi. Peki, Şakir Paşa Ailesi final mi yapacak? Şakir Paşa Ailesi final bölümü ne zaman?

ŞAKİR PAŞA AİLESİ FİNAL Mİ YAPACAK?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şahir Paşa Ailesi'nde final değil, zaman atlaması yaşanacak. apacak, yeni sezonda devam edecek. Dizinin 16. Bölümde sezon finali yapması ve zaman atlaması sonrası Hazal Kaya ve Eda Ece’nin de rol alacağı yeni versiyonuyla yeni sezonda seyirciyle buluşması planlanıyor.