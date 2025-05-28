2025 TUS/1 tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, uzmanlık alanlarını belirleyen adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapan tıp mezunları, puanlarına göre yerleştirilecekleri branşları öğrenmek için sonuç açıklamasını sabırsızlıkla takip ediyor. Peki, 2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?





TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında alınan TUS tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki takvime bakıldığında, sonuçların 1-5 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına erişebilecekler.