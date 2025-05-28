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2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

28.05.2025 10:33:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

2025-TUS/1 tercih sürecinin sona ermesiyle birlikte, adaylar şimdi gözlerini Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?

2025 TUS/1 tercih döneminin sona ermesiyle birlikte, uzmanlık alanlarını belirleyen adaylar tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. 21-27 Mayıs tarihleri arasında tercihlerini yapan tıp mezunları, puanlarına göre yerleştirilecekleri branşları öğrenmek için sonuç açıklamasını sabırsızlıkla takip ediyor. Peki, 2025-TUS/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025-TUS/1 tercih sonuçları nereden öğrenilir?


TUS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 21-27 Mayıs tarihleri arasında alınan TUS tercih sonuçları için henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak önceki yıllardaki takvime bakıldığında, sonuçların 1-5 Haziran tarihleri arasında erişime açılması bekleniyor.

TUS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra adaylar, T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleriyle birlikte https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sonuçlarına erişebilecekler.

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