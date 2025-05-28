Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'da otobüsler, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?

İstanbul'da, 29 Mayıs günü İstanbul'un Fethi'nin 572. yılı kutlanıyor. Yurttaşlar bununla birlikte toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Peki, Yarın İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 29 Mayıs İstanbul'de otobüsler, metro, metrobüs, marmaray, vapur bedava mı?

YARIN (29 MAYIS) İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

29 Mayıs İstanbul’un Fethi’nin 572. yıl dönümü nedeniyle İstanbul'da kişiselleştirilmiş İstanbulkartı sahipleri ücretsiz seyahat edebilecek.

Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarında ücretsiz uygulaması geçerli olmayacak.

İSTANBUL'DA COŞKUYLA KUTLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Fethi yıl dönümü nedeniyle ''İstanbul Muhafızları Yürüyüşü'' gerçekleştirilecek. 29 Mayıs Perşembe günü saat 19:00'da Edirnekapı Parkı'nda toplanma olacak ve Fevzipaşa Caddesi üzerinden Saraçhane'ye saat 19:30'da yürüyüş başlayacak.

Ardından İBB Saraçhane binası önünde saat 20:30'da Yüksek Sadakat konseri olacak. Ayrıca İBB Genç Mehteran, İBB Mehteran ve İBB Bandosu'da sahne alacak.