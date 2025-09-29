Cumhuriyet Gazetesi Logo
2025 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

29.09.2025 18:19:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi alabilmek için girdikleri Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), her yıl iki kez düzenleniyor. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?

TUS/2 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-TUS 2. dönem tercih işlemlerinin ayrıntılarını yayımladığı tercih kılavuzuyla duyurdu. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.

TUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.

