Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından tercih işlemleri başlayacak. Peki, 2025 TUS 2. dönem tercihleri başladı mı? TUS 2. dönem tercihleri nasıl yapılıyor?
TUS/2 TERCİHLERİ BAŞLADI MI?
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS/2) tercih süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-TUS 2. dönem tercih işlemlerinin ayrıntılarını yayımladığı tercih kılavuzuyla duyurdu. Adaylar, tercihlerini 29 Eylül – 6 Ekim 2025 tarihleri arasında yapabilecek.
TUS/2 TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapabilecek.